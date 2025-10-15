KYK burs kredi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2025? GSB'den açıklama bekleniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından 13 Ekim 2025 Pazartesi gibi KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. KYK burs ve kredi başvuruları 17 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvuruların sona ermesine sayılı günler kala KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başlandı.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025?

KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda KYK burs ve kredi sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından yaklaşık 2 hafta sonra açıklandı.

Bu kapsamda 2025 yılında da KYK burs ve kredi sonuçlarının başvuruların sona ermesinin ardından 2 hafta sonra duyurulması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurularının 2025 Ekim ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR, ÖNCEKİ AYLAR YATACAK MI?

KYK burslarının öğrencilerin hesaplarına yatacağı tarih T.C. Kimlik numaralarına göre değişiklik gösteriyor. T.C. Kimlik numarasının sonu 0 olanlar en erken alırken, 8 olanlar ise en geç alıyor.

0 olanlar - Her ayın 6'sında

2 olanlar - Her ayın 7'sinde

4 olanlar - Her ayın 8'inde

6 olanlar - Her ayın 9'unda

8 olanlar - Her ayın 10'unda

KYK bursları 12 ay boyunca öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda öğrencilerine eylül ve ekim ayının burslarının da kasım ayıyla birlikte yatırılması bekleniyor.