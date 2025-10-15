Hüngür hüngür ağlarken dehşet anlarını kaydetti! Kızının gözleri önünde babaya soplarla saldırdılar

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, baba ve oğul tarafında sopa ve tüfek dipçiğiyle darp edildi. Dövülen adamın kızı olayları kayıt altına alırken hüngür hüngür ağladı. 12 Ekim günü Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.D. ve B.D. ile V.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 şahıs, komşuları V.K.'yi sopa ve av tüfeğinin dipçiğiyle darp etti. Kızının gözü önünde darbedilen ve yaralanan baba, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı.