Bursa'da sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözleri önünde anneye tekme tokat saldırdılar

Bursa'da kucağında çocuğuyla yürüyen anne dehşeti yaşadı. Yanında yürüyen 3 kadınla tartışmaya başlayan anne tartışmanın büyümesiyle saldırıya uğradı. Dehşet anları bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADILAR

20 Eylül günü saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde İddiaya göre, kucağında çocuğu ile yürüyen anne, yolda karşılaştığı 3 kadınla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya döndü.

KÜÇÜK ÇOCUK ANNESİNİN DARP EDİLİŞİNİ AĞLAYARAK İZLEDİ

Kucağındaki çocuğu yere bırakan anneyi 3 kadın tekme ve yumruklarla darp etti. Küçük çocuk, annesinin çığlıklarını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

Dehşet anları bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.