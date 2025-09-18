İzmir'de diş hekimi dehşeti yaşadı: Hastası dakikalarca darp etti

Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli Diş Hekimi Ahmet Mücahit Yalın, bir hastası tarafından fiziki saldırıya uğradı ve burnundan yaralandı. Yalın'a olay yerinde meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SAĞLIK-SEN'DEN JET KINAMA

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Gencer Yılmaz, Diş Hekimi Ahmet Mücahit Yalın'a yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti. Yılmaz, "Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli Diş Hekimi Ahmet Mücahit Yalın'ın, bir hastası tarafından fiziki saldırıya uğradığını ve burnundan yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık çalışanları, toplumun en zor anlarında yanında olan, gece gündüz demeden görev yapan ve her koşulda insan hayatını önceleyen emek neferleridir. Onlara yönelen her saldırı, yalnızca kişiye değil; insanlığın ortak değerlerine, toplumun sağlık hakkına ve vicdana yapılmış bir saldırıdır. Bizler Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanlığı olarak; meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyor, değerli hekimimiz Ahmet Mücahit Yalın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıkta şiddetin sona ermesi için yasal düzenlemelerin daha etkin uygulanmasını, caydırıcı tedbirlerin bir an önce alınmasını talep ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; sağlık çalışanına uzanan her el, aslında toplumun sağlığına uzanmış demektir" dedi.

