Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eylül ayında 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının yapılacağını bildirdi. Memişoğlu, "En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak" dedi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak! Bakan Memişoğlu duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 13:19

Valiliği’nde basın toplantısı düzenleyen Kemal Memişoğlu, şehrin sağlık altyapısının güçlendiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak! Bakan Memişoğlu duyurdu

2026 YILINDA HİZMETE ALINACAK

Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ‘Hayalim’ dediği Samsun Şehir Hastanesi kasım ayında Samsunlu vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Tekkeköy’de inşaatı süren 250 yataklı hastaneyi gerektiğinde 400 yatağa çıkarabilecek şekilde planladık ve 2026 yılı itibarıyla hizmete sunacağız. Atakum’da 350 yataklı hastanemizin inşaatına başladık, şu anda yüzde 25-30 seviyesinde ilerliyor ve 2027 yılında hizmete açacağız. Ayvacık’ta ise 25 yataklı bir devlet hastanesi inşaatına başlıyoruz. Merkezde de yeni bir büyük planlaması yaptık; yakın zamanda detaylarını açıklayacağız. Böylece Samsun’da sağlık hizmeti altyapımızın büyük çoğunluğunu tamamlamış olacağız" dedi.

Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak! Bakan Memişoğlu duyurdu

17 BİN ATAMA YAPILACAK

Memişoğlu, ile ilgili olarak, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, sağlıklı hayat ve koruyucu sağlık hizmetlerine de dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz sadece tedavi değil, koruyan ve üreten sağlık vizyonu ile hizmet vermek. Samsun’da halihazırda dört sağlıklı hayat merkezi var, beş tane daha planladık. Aile sağlığı merkezlerini yenileyecek ve en az 10 yeni merkezin açılışını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak! Bakan Memişoğlu duyurdu

"BAĞIMLILIKLARDAN UZAK DURMALI"

Memişoğlu, toplumu kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çağırarak, "Bağımlılıklardan, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulmalı, bedenimizi hareket ettirerek ve iyi beslenerek korumalıyız. Sigara içen vatandaşlarımız iradelerini ortaya koysun; biz sağlıkçı olarak her türlü yardıma hazırız. Sağlıklı hayat merkezlerimiz ve hastanelerimizde sigara bırakma programlarımız devam ediyor. Hem kendi bedeniniz hem de toplumsal sağlık için bu kötü alışkanlıklardan kurtulun" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, sağlık alanındaki üretim ve araştırma çalışmalarına da değinerek, yurt dışı temaslarının sürdüğünü, Moğolistan ve Çin’in ziyaret edildiğini ve önümüzdeki yıl Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin de sağlık üretimi konusunda ziyaret edileceğini kaydetti. Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık altyapısı ve insan gücüyle koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonunu uygulayabilecek kapasiteye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Basın toplantısına Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak! Bakan Memişoğlu duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş 6500 lira için tarih verdi
ETİKETLER
#hastane
#samsun
#atama
#sağlık bakanı
#sağlık hizmetleri
#Sağlıklı Hayat Merkezleri
#Koruyucu Sağlık
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.