Hüseyin dedenin bayrak sevdası yürekleri ısıttı: 'Bayrağın dalgalandığı her yer bizim'

Bayburt'ta yol kontrol noktasında kimlik denetiminden geçen 76 yaşındaki Hüseyin Kaya ile jandarma personelinin arasındaki diyalog, vatan ve bayrak sevgisinin en saf halini gözler önüne serdi. Aracıyla yola çıkarken dahi ay yıldızlı Türk bayrağını yanından ayırmayan Kaya'nın, "Ben bu bayraksız yola çıkmam" sözleri, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Kimlik kontrolünün ardından sohbete devam eden Kaya, jandarma personeline nereli olduğunu sordu. Aslen Erzincanlı olan jandarma personeli, "Her yer bizim, bayrağın dalgalandığı her yer bizim" yanıtını verdi. Bayrak ve vatan sevgisinin nesiller arası köprü kurduğu bu samimi anların ardından Kaya, jandarma ekiplerini Allah'a emanet ederek, yolculuğuna devam etti.