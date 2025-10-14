Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

En mutlu günü kabusu oldu! Ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tırla çarpışıp takla atan otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü Mehmet Fatih Zaroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğum gününde vefat eden Zaroğlu, kendisini doğum günü için bekleyen ailesine ve arkadaşlarına acı yaşattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En mutlu günü kabusu oldu! Ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 09:02

'ın ilçesi Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde yaşanan olayda, Mehmet Fatih Zaroğlu (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle M.B. yönetimindeki tırla çarpışıp takla attı.

En mutlu günü kabusu oldu! Ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu

TIRLA ÇARPIŞTI, TAKLA ATTI

Tırla çarpışıp takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Zaroğlu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

En mutlu günü kabusu oldu! Ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu

DOĞUM GÜNÜ, ÖLÜM GÜNÜ OLDU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doğum gününde vefat eden Zaroğlu için planlanan kutlamasının yerini acı aldı. Doğum gününde vefat eden genç, mezarlığa defnedildi.

En mutlu günü kabusu oldu! Ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu

"DOĞUM GÜNÜNDE VEFAT ETMESİ HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Doğum gününde vefat eden kuzeninin vefatının kendilerini üzdüğünü ifade eden Mehmet Zaroğlu, "Vefat eden kardeşimiz 27 yaşındaydı ve ölümü doğum gününe denk gelmesi ailecek hepimizi üzdü. Kendisi insanlar tarafından sevilen birisiydi. Acımızdan dolayı duygularımızı ifade edemiyoruz. Kendisi baba mesleği olan çiftçilik yapıyordu. Pamuk tarlasından dönerken yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı aracın tıra çarpmasıyla taklalar attı. Kaza sonrası sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen yeğenimiz için çok büyük bir doğum günü hazırlığı vardı. Reyhanlı ilçesindeki gençlerle arkadaştı. Herkes pastalarını hazırlayıp akşam sürpriz yapacaklardı. Anne ve babasına Allah rahmet eylesin. Doğum gününde vefat etmesi hepimizi üzdü. Lütfen hız limitlerine uyalım ve emniyet kemerini takalım" ifadelerini kullandı.

En mutlu günü kabusu oldu! Ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da feci ölüm: Karşıya geçerken çöp kamyonunun altında kaldı
ETİKETLER
#trafik kazası
#hatay
#ölüm
#doğum günü
#reyhanlı
#Kazanın Haberi
#Ölüm Trajedisi
#Tir Çarpması
#Fatal Kaza
#Ölüm Trajedi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.