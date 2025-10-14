En mutlu günü kabusu oldu! Ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde yaşanan olayda, Mehmet Fatih Zaroğlu (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle M.B. yönetimindeki tırla çarpışıp takla attı.

TIRLA ÇARPIŞTI, TAKLA ATTI

Tırla çarpışıp takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Zaroğlu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

DOĞUM GÜNÜ, ÖLÜM GÜNÜ OLDU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doğum gününde vefat eden Zaroğlu için planlanan doğum günü kutlamasının yerini acı aldı. Doğum gününde vefat eden genç, mezarlığa defnedildi.

"DOĞUM GÜNÜNDE VEFAT ETMESİ HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Doğum gününde vefat eden kuzeninin vefatının kendilerini üzdüğünü ifade eden Mehmet Zaroğlu, "Vefat eden kardeşimiz 27 yaşındaydı ve ölümü doğum gününe denk gelmesi ailecek hepimizi üzdü. Kendisi insanlar tarafından sevilen birisiydi. Acımızdan dolayı duygularımızı ifade edemiyoruz. Kendisi baba mesleği olan çiftçilik yapıyordu. Pamuk tarlasından dönerken yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı aracın tıra çarpmasıyla taklalar attı. Kaza sonrası sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen yeğenimiz için çok büyük bir doğum günü hazırlığı vardı. Reyhanlı ilçesindeki gençlerle arkadaştı. Herkes pastalarını hazırlayıp akşam sürpriz yapacaklardı. Anne ve babasına Allah rahmet eylesin. Doğum gününde vefat etmesi hepimizi üzdü. Lütfen hız limitlerine uyalım ve emniyet kemerini takalım" ifadelerini kullandı.