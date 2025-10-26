Doğu Timor'da şiddetli deprem

Kategoriler
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 02.04'te (Türkiye saatiyle 20.04) Asya ülkesi Doğu Timor'de büyük bir deprem kaydetti.
6.2 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü ise Pante Makasar bölgesinin yaklaşık 48 kilometre kuzeybatı açıkları olarak bildirildi.
Yaklaşık 96 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.