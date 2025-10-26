Doğu Timor'da şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 02.04'te (Türkiye saatiyle 20.04) Asya ülkesi Doğu Timor'de büyük bir deprem kaydetti.

6.2 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü ise Pante Makasar bölgesinin yaklaşık 48 kilometre kuzeybatı açıkları olarak bildirildi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Yaklaşık 96 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.