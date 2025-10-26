Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Real Madrid Barcelona maç skoru! Arda Güler ayakta alkışlandı

El Clasico'da Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in ayakta alkışlandığı maçta Barcelona'yı mağlup etmeyi başardı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 20:33

İspanya 'nın 10. haftasında ile , mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşma, Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Ev sahibine zaferi getiren golleri 22. dakikada ve 43. dakikada attı.

Barcelona'nın tek golü ise 38. dakikada Fermin Lopez’den geldi.

Real Madrid'de Kylian Mbappe, 52. dakikada kullandığı penaltıyı değerlendiremedi.

14. dakikada yaptığı asisti VAR’a takılan Arda Güler, mücadelenin 66. dakikasında yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

Milli oyuncu oyundan çıkarken Real Madrid taraftarı, ayağa kalkarak tezahüratlarla alkışladı.

Barcelona’da Pedri, 90+9. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla sahadan atıldı.

Bu sonuçla puanını 27’ye çıkaran Real Madrid, en yakın rakibiyle farkı 5’e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Barcelona ise 22 puanla ikinci basamakta yer aldı.

Real Madrid, önümüzdeki hafta Valencia’yı misafir edecek. Barcelona ise Elche’yi konuk edecek.

