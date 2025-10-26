Vinicius Junior'dan olay hareket: El Clasico'da kazanan Real Madrid!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı ağırladı. Kral'ın Takımı, kritik mücadeleyi Kylian Mbappe (22) ve Jude Bellingham'ın (43) golleriyle 2-1 kazanırken, Barcelona'nın tek sayısı ise Fermin Lopez'den (38) geldi.
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, karşılaşmanın son bölümünde Vinicius Junior'u oyundan aldı. Saha içindeki tabelada numarasını gören Brezilyalı yıldız anlık olarak çok yükseldi ve neden oyundan alındığını anlayamadığına dair tepkiler verdi!
https://x.com/ssportplustr/status/1982491266924392744
İspanya La Liga'da lider durumda olan Real Madrid; El Clasico'yu da kazanmasıyla birlikte 27 puana ulaştı ve ikinci sıradaki Barcelona ile arasına, 5 puanlık ciddi bir fark koymuş oldu.