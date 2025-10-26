Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Vinicius Junior'dan olay hareket: El Clasico'da kazanan Real Madrid!

El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşılaştı. Vinicius Junior'un Xabi Alonso'ya tepkisinin gündem olduğu dev maçı, Real Madrid kazandı ve zirveye iyice yerleşti.

Burak Ayaydın
26.10.2025
26.10.2025
, 'da 'yı ağırladı. Kral'ın Takımı, kritik mücadeleyi Kylian (22) ve Jude Bellingham'ın (43) golleriyle 2-1 kazanırken, Barcelona'nın tek sayısı ise Fermin Lopez'den (38) geldi.

Vinicius Junior'dan olay hareket: El Clasico'da kazanan Real Madrid!

VINICIUS JUNIOR EL CLASICO'DA XABI ALONSO'YA SİTEM ETTİ!

Real Madrid Teknik Direktörü , karşılaşmanın son bölümünde 'u oyundan aldı. Saha içindeki tabelada numarasını gören Brezilyalı yıldız anlık olarak çok yükseldi ve neden oyundan alındığını anlayamadığına dair tepkiler verdi!

REAL MADRID ZİRVEYE YERLEŞTİ

İspanya La Liga'da lider durumda olan Real Madrid; El Clasico'yu da kazanmasıyla birlikte 27 puana ulaştı ve ikinci sıradaki Barcelona ile arasına, 5 puanlık ciddi bir fark koymuş oldu.

Vinicius Junior'dan olay hareket: El Clasico'da kazanan Real Madrid!

