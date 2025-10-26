Vinicius Junior'dan olay hareket: El Clasico'da kazanan Real Madrid!

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı ağırladı. Kral'ın Takımı, kritik mücadeleyi Kylian Mbappe (22) ve Jude Bellingham'ın (43) golleriyle 2-1 kazanırken, Barcelona'nın tek sayısı ise Fermin Lopez'den (38) geldi.

VINICIUS JUNIOR EL CLASICO'DA XABI ALONSO'YA SİTEM ETTİ!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, karşılaşmanın son bölümünde Vinicius Junior'u oyundan aldı. Saha içindeki tabelada numarasını gören Brezilyalı yıldız anlık olarak çok yükseldi ve neden oyundan alındığını anlayamadığına dair tepkiler verdi!

https://x.com/ssportplustr/status/1982491266924392744

REAL MADRID ZİRVEYE YERLEŞTİ

İspanya La Liga'da lider durumda olan Real Madrid; El Clasico'yu da kazanmasıyla birlikte 27 puana ulaştı ve ikinci sıradaki Barcelona ile arasına, 5 puanlık ciddi bir fark koymuş oldu.