Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Konyaspor geriye düştü ama pes etmedi: Ankara'da 3 puan geldi!

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Konyaspor karşılaştı. Yeşil beyazlılar, Ankara deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve önemli bir geri dönüşle zafere uzandı.

Konyaspor geriye düştü ama pes etmedi: Ankara'da 3 puan geldi!
, Trendyol 'in 10. haftasında deplasmanına çıktı ve 2-1 galip geldi. Ev sahibi ekip 28. dakikada Oğulcan Ulgun ile öne geçerken, misafir takım ise Umut Nayir (45+2) ve Enis Bardhi'nin (49) golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konyaspor geriye düştü ama pes etmedi: Ankara'da 3 puan geldi!

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak.

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek (Dk. 67 Abdurrahim Dursun), Zuzek (Dk. 56 Metehan Mimaroğlu), Dele Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 67 Koita), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 81 Onyekuru), Niang.

Tümosan Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jin-Ho Jo (Dk. 90+2 Mücahit İbrahimoğlu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 67 Bjorlo), Ndao (Dk. 90+2 Yasir Subaşı), Bardhi (Dk. 80 Calusic), Muleka, Umut Nayir.

Goller: Dk. 28. Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Umut Nayir, Dk. 49 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor).

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Thalisson (Gençlerbirliği).

Sarı kartlar: Dk. 17 Jin-Ho Jo, Dk. 86 Bazoer, Dk. 90+4 Bjorlo (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 68 Goutas, Dk. 90+4 Pereira (Gençlerbirliği).

Konyaspor geriye düştü ama pes etmedi: Ankara'da 3 puan geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

KONYASPOR BU MAÇ SONRASINDA KAÇ PUANA ULAŞTI?
Konyaspor; 14 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.
