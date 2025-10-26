Konyaspor geriye düştü ama pes etmedi: Ankara'da 3 puan geldi!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıktı ve 2-1 galip geldi. Ev sahibi ekip 28. dakikada Oğulcan Ulgun ile öne geçerken, misafir takım ise Umut Nayir (45+2) ve Enis Bardhi'nin (49) golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak.

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek (Dk. 67 Abdurrahim Dursun), Zuzek (Dk. 56 Metehan Mimaroğlu), Dele Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 67 Koita), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 81 Onyekuru), Niang.

Tümosan Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jin-Ho Jo (Dk. 90+2 Mücahit İbrahimoğlu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 67 Bjorlo), Ndao (Dk. 90+2 Yasir Subaşı), Bardhi (Dk. 80 Calusic), Muleka, Umut Nayir.

Goller: Dk. 28. Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Umut Nayir, Dk. 49 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor).

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Thalisson (Gençlerbirliği).

Sarı kartlar: Dk. 17 Jin-Ho Jo, Dk. 86 Bazoer, Dk. 90+4 Bjorlo (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 68 Goutas, Dk. 90+4 Pereira (Gençlerbirliği).