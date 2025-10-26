Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Ankara'da pompalı tüfekli kavga: Ölü ve yaralı var!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan tartışma, bir kişinin pompalı tüfekle dehşet saçtığı kanlı bir olaya dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, Gazi Karaca ve F.T.'yi vurarak kaçtı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı...

Ankara'da pompalı tüfekli kavga: Ölü ve yaralı var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 21:12

'nın ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Gazi Karaca'yı ve F.T.'yi vurdu. Şahıs kaçarken, olayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan F.T. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

