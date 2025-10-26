Menü Kapat
20°
Yaşam
 | Selahattin Demirel

Aracının üzerinde unuttuğu dolar dolu çanta saniyeler içinde kayboldu! O kadın her yerde aranıyor

Bursa'da bir iş adamı, para dolu çantasını otomobilin üzerinde unuttu. Aracın ilerlemesiyle düşen çantayı bulan kadın, para dolu çantayla ortadan kayboldu. Durumu fark eden iş adamı karakola giderek şikayetçi olurken çantanın içinde 2 bin 500 dolar ile çek koçanı olduğu öğrenildi.

ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde aracına binmek isteyen iş adamı S.G., dolu çantasını aracının üzerine koydu. Aracına binen S.G., çantasını arabanın üzerinde unutarak harekete geçti.

DÜŞEN ÇANTAYI ALIP UZAKLAŞTI

Cadde üzerinde araçtan düşen çantayı önce yoldan geçen bir çocuk fark etti. Çantayı alan küçük çocuk, cadde üzerindeki spor aletlerinin üzerine koydu. Cadde üzerinde bebek arabasıyla gezen bir kadın ise, çantayı alarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Aracının üzerinde unuttuğu dolar dolu çanta saniyeler içinde kayboldu! O kadın her yerde aranıyor

ÇANTA İÇİNDE 2 BİN 500 DOLAR İLE ÇEK KOÇANI

Çantasının kaybolduğunu fark eden S.G., geri dönüp çantasını aramaya başladı. Çevredeki işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen iş adamı, çantasının bir kadın tarafından alındığını görünce karakola giderek şikayetçi oldu. Çantanın içinde 2 bin 500 dolar ile 10 yapraklı çek koçanı olduğu öğrenildi.

