Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Korku dolu anlar: Bir aile nehir ortasında kurtulmak için birbirine sarıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı'nın kapakları açılınca korku dolu anlar yaşandı. Murat Nehri'nde ani su yükselmesi sonucu 4 kişilik aile bir anda suların içinde kaldı. Ailenin nehir ortasındaki kurtulma mücadelesi görüntülendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 16:13

’ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nde ani su yükselmesi yaşandı. Bu sırada nehir kenarında piknik yapan 4 kişilik aile bir anda suların içerisinde kaldı.

Korku dolu anlar: Bir aile nehir ortasında kurtulmak için birbirine sarıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerin , UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aile ise birbirine sarılarak su içerisine hayatta kalmaya çalıştı. Yüksek akıntıya rağmen ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. Yapılan titiz çalışma sonucunda vatandaşlar güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Ambulansta ilk kontrolleri yapılan aile, ardında Palu ilçe devlet hastanesine götürüldü.

Korku dolu anlar: Bir aile nehir ortasında kurtulmak için birbirine sarıldı

TAŞIN ÜZERİNE TUTUNDULAR

Murat Nehri içerisinde baraj kapaklarının açılması sonucu 4 kişinin boğulmasını son anda engellediklerini belirten kurtarma ekibinden Furkan Seyit Gül, "Suyun ortasında olan adanın içerisine tutunurken adadan koparak taşın üzerine tutundular. Arkadaşların da destekleriyle birlikte sorunsuz bir şekilde arkadaşlarımızı suyun içerisinden çıkardık. Çok büyük geçmiş olsun. Bingöl Genç'te 4 tane jet ski var burada ise yaz boyunca 4-5 tane vakası oldu. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Suyun kenarına bir tane jet ski bıraksalar, olay yerine en fazla 3 dakika içerisinde gireriz. Polis arama kurtarma ekiplerinin bünyesi altında bir eğitim alırsak bu gerçekten çok iyi olacaktır" dedi.

Korku dolu anlar: Bir aile nehir ortasında kurtulmak için birbirine sarıldı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
ETİKETLER
#afad
#elazığ
#kurtarma
#boğulma
#Palu
#Beyhan Barajı
#Murat Nehri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.