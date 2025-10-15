Kaldığı apartmanı 3 gün üst üste ateşe verdi!

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan kişi, 3 gün üst üste kaldığı apartmanı ateşe verdi. Cezaevinden çıktıktan sonra babası tarafından evden kovulan şahıs, bunun üzerine apartmanın bodrum katına yerleşti. Son 3 gün içinde apartmanda yangına sebebiyet verdi. En son yaşanan yangında alevler apartmanın yanındaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 50 bin liralık hasar oluşurken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Öte yandan şahısın bodrum katında beslediği Pitbull cinsi köpeğin de kötü bir ortamda yaşadığı, hayvanın sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi. Apartman sakinleri, hem kendi can güvenliklerinden hem de çevredeki iş yerlerinden endişe ettiklerini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.