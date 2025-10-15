110. dönem kaymakamlık kura sonuçları canlı nereden izlenir? Kura sonuç listesi

Kura çekilişi sonrası 110. Dönem Kaymakamlık atamaları sonuçları isim listesi merakla bekleniyor.

110. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 65 kaymakam adayı alınacak. Başvurular 23 Ekim ile 30 Ekim aralığında ÖSYM adresinden alınacak. Geç başvuru tarihi ise 6 Kasım olarak belirlendi.

108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni AK Parti YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmıştı. 110. dönem kaymakamlık kura sonuçlarının da aynı hesapta paylaşılması bekleniyor.

110. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün kaymakamlık kura çekimi gerçekleşecek. 14.00'te başlayacak olan kuranın sonuçları henüz açıklanmadı.

Kura sonuçlarını öğrenmek için BURAYA tıklayınız.