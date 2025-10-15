Ailesi eve girince dehşete düştü! Uzun süredir haber alınamayan adam ölü bulundu

Burdur Yeşilova'da meydana gelen olayda 44 yaşındaki Feti O.'dan uzun süredir haber alamayan ailesi kontrol etmek için gittikleri evde dehşeti yaşadı. Evine girilen Feti O.'nun tüfekle vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

AİLESİ KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Yarışlı köyünde meydana gelen acı olayda edinilen bilgiye göre, Feti O.'dan (44) bir süredir haber alamayan ailesi kontrol etmek için yaşadığı eve geldi. Evine giren aile üyeleri Feti O.'nun tüfekle vurulmuş cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Ongun'un cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.