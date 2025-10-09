Burdur'da bir ilginç soygun! Taşla camı kırıp girdiği markette alem yaptı

Burdur'da Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Furkan Tunç'a ait olan marketin camını taşla kırarak giren O.K. isimli şahıs dolaplardan alkol, cips ve dondurma alarak kendine çilingir sofrası kurdu. Yaklaşık 1 saat marketteki masada oturarak vakit geçiren şahıs hiç bir şey olmamış gibi marketten ayrıldı. İşletme sahibi Tunç sabah dükkanını açmaya gelince gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

DOLAPTAN ALKOL, DONDURMA VE CİPS ALDI

Gece saatlerinde Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Furkan Tunç'a ait markette O.K., camı taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Dolaplardan alkol alan şüpheli masaya hazırladığı cips ve dondurmaları yedi. Yaklaşık 1 saat markette rahat tavırlarla vakit geçiren şüpheli daha sonrasında marketten ayrıldı.

MARKET SAHİBİ HEMEN POLİSİ ARADI

Sabah dükkanına gelerek olayı fark eden market sahibi, durumu fark edip polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli ilk ifadesinde olay anında alkollün etkisinde olduğunu ve hatırlamadığını söylerken olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın market içerisindeki rahat tavırları dikkat çekti.

"ADAM ALEM YAPMIŞ SONRASINDA DA ÇEKİP GİTMİŞ"

Market sahibi Furkan Tunç, sabah saat 6 sıralarında olayı babasının fark etmesi üzerine öğrendiğini belirterek, "Ben de evden çıkıp dükkana geldiğimde camın kırık olduğunu ve içeride alkol şişelerinin olduğunu gördüm. Daha sonrasında polisleri arayıp şikayetçi oldum. Markette ilk geldiğinde camı kırmış. Ondan sonra dolaptan alkol almış. Sonrasında da cips, dondurma açmış. 1 saat oturup gitmiş. Adam alem yapmış sonrasında da çekip gitmiş" dedi.