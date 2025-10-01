Marketteki yoğunluğu fırsat bildi! Hırsızlık anı kamerada

Hatay'da yabancı uyruklu bir şahıs, girdiği marketteki yoğunluğu fırsat bilerek tezgahta bulunan 800 TL değerindeki çakmağı çaldı. Aynı kişinin daha önce de hırsızlık yaptığı söyleyen market sahibi, "Ben burada çakmağın peşinde değilim, bugün çakmak çalan sonra başka bir şey çalar" dedi. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.