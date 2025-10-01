6 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 9 aylık hesap hareketleri şok etti

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada Mersin merkezli 6 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonunun detaylarını paylaştı. Yakalanan 59 şüpheliden 34'ünün tutuklandığı bildiren Yerlikaya, şüphelilerin hesap hareketlerinde 22 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirtti.

34 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheliyi yakaladık.

34’ü tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol hükümler uygulandı. 9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine; Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da operasyonlar düzenlendi."