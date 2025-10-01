6 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 9 aylık hesap hareketleri şok etti

Kategoriler
Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada Mersin merkezli 6 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonunun detaylarını paylaştı. Yakalanan 59 şüpheliden 34'ünün tutuklandığı bildiren Yerlikaya, şüphelilerin hesap hareketlerinde 22 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirtti.
Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheliyi yakaladık.
34’ü tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol hükümler uygulandı. 9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine; Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da operasyonlar düzenlendi."