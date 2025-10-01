Menü Kapat
Gündem
 Baran Aksoy

Can Holding soruşturmasında yeni detay! 350 milyon dolarlık soru: Kenan Tekdağ’ın ifadesi ortaya çıktı

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada satış işlemlerini yürüten Kenan Tekdağ'ın ifadesine ulaşıldı. Can Holding'in ödediği 350 milyon doların kaynağı Kenan Tekdağ'a soruldu. İşte Türkiye'nin son günlerde gündeminden düşmeyen olayın ayrıntıları...

01.10.2025
01.10.2025
saat ikonu 09:22

Can Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Ciner Grubu'na kadar uzandı. Ciner Medya'nın Can Holding'e satışında örgütsel faaliyetten elde edilen kara para aklandığı belirlendi. Her iki grubun da arasında köprü pozisyonunda olan ve ev hapsi verilen Can Grubu'nun medya yatırımlarını yöneten Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın ifadesine ulaşıldı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, geçtiğimiz günlerde verdiği ifadede verdiği, "Medya şirketlerinin alım sürecini Mehmet Kenan Tekdağ organize etti. Bu medya şirketlerini almam için de bana baskı yaptı" diyerek Tekdağ'ı işaret etmişti.

AYLIK GELİRİ 1 MİLYON TL'MİŞ

Aylık gelirini 1 milyon lira olarak mahkemeye bildiren Tekdağ, "Benim Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Ciner Yayın Holding'in hisselerinin sahibi olan Park Holding'den satın alan şirkettir. Bu işlemi satıcı taraf olan Park Holding'in Hukuk Başmüşaviri olarak ben yürüttüm" ifadelerini kullandı.

575 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Satış işleminin toplamda 575 milyon dolara gerçekleştiğini belirten Tekdağ, "300 artı 50 milyon dolar peşin olarak ödendi ve ödeme tamamlanınca da hisseler devredildi. Kalan tutarın 50 milyon doları 31 Aralık tarihinde ödenecek. Geri kalan da satışın onaylandığı tarihten itibaren bir yıl sonraki vadede tahmini olarak 2026 yılının mayıs ya da haziran ayları gibi ödenecek" dedi.

"PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM"

Kemal Can'ın kendisine Ciner Yayın Holding'i almak istediğini ilettiğini belirten Tekdağ, "Bu şekilde devir görüşmeleri başladı. Ben devre ilişkin paranın kaynağını bilmiyorum" dedi.

'TÜM DEKONTLARI GÖRDÜM'

Satış sırasında ilgili tüm evrakların Rekabet Kurumu'na teslim edildiğini aktaran Tekdağ, satışta peşin olarak ödenen 350 milyon doların alıcı tarafından satıcının banka hesabına gönderildiğini belirtti. Tekdağ, devir işlemine ilişkin tüm dekontları da gördüğünü öne sürdü.

