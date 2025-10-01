3 bölgeye dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda

Ekim ayı yağışlarla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor.

SAĞANAK BASTIRACAK

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Akdeniz'de ise Hatay çevreleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEYDE SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar yönü genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU (1 EKİM 2025)

İSTANBUL 22°C

Parçalı bulutlu

22°C Parçalı bulutlu ANKARA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

20°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 26°C

Az bulutlu

26°C Az bulutlu BURSA 22°C

Parçalı bulutlu

22°C Parçalı bulutlu ÇANAKKALE 24°C

Parçalı bulutlu

24°C Parçalı bulutlu MUĞLA 26°C

Az bulutlu

26°C Az bulutlu ADANA 32°C

Parçalı ve az bulutlu

32°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 32°C

Parçalı ve az bulutlu

32°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

21°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

19°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı RİZE 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

20°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

20°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı TRABZON 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı