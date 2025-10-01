Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

3 bölgeye dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda

Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün 3 bölgede yağmur etkili olacak. Hafta sonu ise 3 büyükşehirde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek.

Onur Kaya
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 08:57
|
01.10.2025
01.10.2025
saat ikonu 23:40

Ekim ayı yağışlarla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre , ve Akdeniz'de bekleniyor.

3 bölgeye dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda

SAĞANAK BASTIRACAK

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Akdeniz'de ise Hatay çevreleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 bölgeye dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda

KUZEYDE SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 bölgeye dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda

Rüzgar yönü genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

3 bölgeye dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU (1 EKİM 2025)

  • İSTANBUL 22°C
    Parçalı bulutlu
  • ANKARA 20°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR 26°C
    Az bulutlu
  • BURSA 22°C
    Parçalı bulutlu
  • ÇANAKKALE 24°C
    Parçalı bulutlu
  • MUĞLA 26°C
    Az bulutlu
  • ADANA 32°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA 32°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
3 bölgeye dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda
  • KONYA 21°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK 19°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
  • RİZE 20°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
  • SAMSUN 20°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
  • TRABZON 19°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
3 bölgeye dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda
  • ERZURUM 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı
  • MALATYA 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı
  • DİYARBAKIR 30°C
    Az bulutlu
  • GAZİANTEP 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
