3 bölgeye dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda

Ekim ayı yağışlarla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Akdeniz'de ise Hatay çevreleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar yönü genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.