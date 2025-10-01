Polis yelekli kişi başından vurularak öldürüldü! Gerçek kimliği belli oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde esrarengiz bir cinayet işlendi. Polis kıyafeti giyen bir kişi cadde ortasında başından vuruldu. Ölen şahsın gerçek kimliği belli oldu.

ARABAYLA TAKİP EDİP BAŞINDAN VURDULAR

Olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi, Hadımköy İstanbul Caddesi'de saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldikleri araçla bilinmeyen bir sebeple caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası başından vurulan şahıs, kanlar içerisinde yere yığıldı.

ÜSTÜNDEN POLİS YELEĞİ ÇIKTI

Saldırıya uğrayan ve yaklaşık 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üstünde polis yazılı bir yelek giydiği tespit edildi.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar aynı araçla hızlı bir şekilde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede saldırıya uğrayan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de olayla ilgili detaylı bir incelemede bulundu.

ÖLEN KİŞİNİN GERÇEK KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği noktada ve öldürülen şahsın cenazesi üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından ölen kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ölen polis yelekli şahsın aslında polis olmadığı, birini 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çete üyesi olduğu iddia edildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.