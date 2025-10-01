Sokak ortasında cinayet! 20 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda öldürüldü

Kategoriler
Gaziantep'te genç bir adam, yolda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Acı olay, Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Sedat Pehlivan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralan Sedat Pehlivan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin adına Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Pehlivan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan katil zanlılarının peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.