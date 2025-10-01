Sokak ortasında cinayet! 20 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda öldürüldü

Gaziantep'te genç bir adam, yolda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Acı olay, Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Sedat Pehlivan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralan Sedat Pehlivan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin adına Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Pehlivan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS KATİLLERİN PEŞİNDE

Polis ekipleri kaçan katil zanlılarının peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.