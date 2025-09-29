Menü Kapat
Yaşam
Editor
 Onur Kaya

Eskişehir'de keresteli cinayet! Kavga anı kamerada

Eskişehir'de husumetli iki kişi arasındaki kavga cinayetle sonlandı. Kereste ile darbedilen 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
07:16
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
07:16

'in ilçesinde aralarında husumet bulunan Aydın K. (47) ile Hasan Hüseyin Dogruk (60), önceki akşam saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta karşılaştı.

KERESTEYLE DARBETTİ

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Aydın K., Hasan Hüseyin Doğruk'u bir süre darbetti. Daha sonra kaçan Doğruk'u yakalayan Aydın K., bu kez de eline aldığı keresteyle vurmaya başladı.

Eskişehir'de keresteli cinayet! Kavga anı kamerada

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Ağır yaralanan 60 yaşındaki Doğruk, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Aydın K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de keresteli cinayet! Kavga anı kamerada

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ETİKETLER
#ölü
#eskişehir
#kavga
#cinayet
#tepebaşı
#Kereste
#Yaşam
