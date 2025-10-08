Markette ayı paniği: 2 kişi yaralandı

Japonya'nın Gunma eyaletinde bulunan Numata şehrinde bir marketten ayı ihbarı geldi. Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,4 metre uzunluğundaki yetişkin ayının markete girdiği ve saldırdığı 2 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.

''DIŞARI ÇIKMAYIN, DİKKATLİ OLUN''

Marketteki ürünlere zarar vermeyen ayının daha sonra bölgeden kaçtığı aktarılan açıklamada, bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.