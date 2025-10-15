Gaziantep'te feci motosiklet kazaları kamerada!

Gaziantep'te 2025 yılının ilk 9 ayında kent merkezinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 53'ünü motosiklet kazaları oluşturdu. Kentte, yılın ilk 9 ayında 403 bin 522 motosiklet kontrol edilerek 87 bin 301 motosiklete cezai işlem uygulandı. Meydana gelen çok sayıda feci motosiklet kazası ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. KGYS kameralarına yansıyan bazı feci kazalar ise dikkat çekti.