TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump'tan 'Savaştayız' açıklaması: Çin ile gerilim zirvede

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile aralarındaki gerilime değindiğinde 'Savaşta' olduklarını söyledi. Trump, savaşların son bulmasında tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu ifade etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
08:59
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
08:59

ABD Başkanı , ile ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmeleri sırasında ''Savaştayız'' açıklamasında bulundu. Birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Xi Xinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuştu.

Trump'tan 'Savaştayız' açıklaması: Çin ile gerilim zirvede

''SAVAŞLARIN BİTMESİNDE TARİFELER ETKİLİ''

Trump, gümrük vergilerinin savunma ve için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtti.

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlattı.

Trump, " olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürdü.

Trump'tan 'Savaştayız' açıklaması: Çin ile gerilim zirvede

Ancak birçok kişinin tarifeleri anlayamadığını belirten Trump, "Bu bizi çok zengin de yaptı. 'de büyük bir dava var ve bu ülkemizin tarihindeki en önemli davalardan biri. Çünkü bu davayı kazanamazsak, uzun yıllar boyunca zayıf, sorunlu ve mali açıdan karışık bir durumda kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan 'Savaştayız' açıklaması: Çin ile gerilim zirvede

''DAVAYA KATILIP İZLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM''

Trump, başka ülkelerin ABD'ye uyguladığı tarifeleri, kendilerinin kullanmasına izin verilmemesinin Amerika için bir felaket olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'ye taşınan tarife davasını gidip izlemeyi düşündüğünü ifade ederek, "Bunu daha önce yapmadım ve oldukça büyük davalarım oldu. Bence bu, şimdiye kadarki en önemli davalardan biri, çünkü dünya karşısında savunmasız kalacağız." dedi.

