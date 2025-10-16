Dolar ve euro kurunda yükseliş! İşte 16 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken, 16 Ekim Perşembe gününü dolar ve euro kuru yükselişle açtı.

16 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Doları: 41,83 (Alış) - 41,85 (Satış)

EURO NE KADAR OLDU?

EURO: 48,81 (Alış) - 48,96 (Satış)

STERLİN NE KADAR OLDU?

STERLİN: 56,39 (Alış) - 56,34 (Satış)

