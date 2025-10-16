Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soruşturma talimatı! Sahte e-imza'ya inceleme

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sahte e-İmza olayına incele başlattı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda güvenin sürdürülmesi ve her türlü ile hukuksuzluğa karşı etkili mücadele amacıyla konuyla ilgili bir inceleme başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soruşturma talimatı! Sahte e-imza'ya inceleme

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), elektronik imza süreci ile ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan önlemler ve gerçekleştirilen işlemler hakkında kapsamlı bir inceleme ve araştırma yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soruşturma talimatı! Sahte e-imza'ya inceleme

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı.

