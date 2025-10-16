Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soruşturma talimatı! Sahte e-imza'ya inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda güvenin sürdürülmesi ve her türlü suistimal ile hukuksuzluğa karşı etkili mücadele amacıyla konuyla ilgili bir inceleme başlatıldı.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), elektronik imza süreci ile ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan önlemler ve gerçekleştirilen işlemler hakkında kapsamlı bir inceleme ve araştırma yürütecek.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı.