Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Türkiye'nin en çok aranan telefon numarası! Herkes 112 zannediyor ama değil

Türkiye'de vatandaşlar, yılın ikinci çeyreğinde üç operatörden en sık aradığı numara belli oldu. Tahminler 112'yi ön plana çıkarsa da rakamlar öyle söylemiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin en çok aranan telefon numarası! Herkes 112 zannediyor ama değil
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 13:46

geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en çok telefonla konuşan ülkesi olmuştu. Peki en çok kimi arıyoruz? Onun cevabı da bugün geldi.

Türkiye'de vatandaşlar, yılın ikinci çeyreğinde üç operatörden en sık 182'yi (Merkezi Hastane Randevu Sistemi ) aradı, en uzun süre ise 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü.

AA muhabiri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu'ndan, vatandaşların en sık aradığı, en kısa ve uzun görüşme gerçekleştirdiği, kısa numaralara ilişkin verileri derledi.

Türkiye'nin en çok aranan telefon numarası! Herkes 112 zannediyor ama değil

Rapora göre, Türkiye'de hizmet sunan 3 operatörden de yılın ikinci çeyreğinde, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 en sık arandı. Merkezi Hastane Randevu Sistemi için ortalama çağrı süresi, Turkcell'de 267 saniye, TT Mobil'de 271 saniye ve Vodafone'da 266 saniye oldu.

Turkcell ve TT Mobil'de, 182'nin ardından en sık aranan kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kayıtlara geçti. Vodafone'da ise en sık aranan 2. kısa numara, 186 (Elektrik Arıza) olarak belirlendi.

Operatörlerde en sık aranan 5 kısa numara arasında 185 (Su Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) de öne çıktı.

Türkiye'nin en çok aranan telefon numarası! Herkes 112 zannediyor ama değil

EN KISA SÜRE 112 İLE KONUŞULDU

Vatandaşlar, kısa numaralara yaptıkları aramalarda, en uzun süre 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi için ortalama çağrı süresi, TT Mobil'de 337 saniye ve Vodafone'da 331 saniye oldu.

Çalışanların mesai ve rapor ücretleri gibi sorularını yönelttiği 170, Turkcell'de en sık aranan 5 kısa numara arasında yer almadı. Söz konusu operatörde ortalama çağrı süresi en uzun gerçekleşen kısa numara ise 267 saniye ile hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 olarak kayıtlara geçti.

Her 3 operatörde, ortalama çağrı süresinin en düşük olduğu kısa numara, 112 oldu. 112 ile yapılan görüşmeler Turkcell ve TT Mobil'de 62 saniye ve Vodafone'da 76 saniye olarak belirlendi.

ETİKETLER
#Türkiye
#mhrs
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#170.000 Dolar
#Telefon Aramaları
#Kısa Numara
#182
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.