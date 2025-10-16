İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: 'Eline yeni para geçmiş olanlar...'

Kategoriler
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ralliye devam eden altınla ilgili katıldığı yayında açıklamalarda bulundu. Finansal analist İslam Memiş, eline henüz Türk lirası geçmiş yatırımcılara da kritik bir uyarıda bulundu.
Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Altın bu yükselişini 9. haftaya getirdi ve 9 haftadır soluksuz bir şekilde teknik düzeltme yapmadan yükselişine devam ediyor. Yine ons altın tarafında 4 bin 200 dolar seviyesinin üzerine ataklar gözlemliyoruz. Yine gram altın serbest piyasalarda 5 bin 800 lira seviyesinin üzerinde.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SÜREÇ
Altın fiyatları mutlaka bir yerde durulacak, yataya bağlayacak veya kar satışları mutlaka gelecektir. Ama piyasa artık öngörülemeyen bir süreçte yolunda ilerlediği için bir manipülasyon piyasası oluştu. Hem kripto para piyasasında hem küresel borsalarda altın, gümüş gibi değerli metallerde artık öngörülemeyen bir süreç var karşımızda.
NAKDE İHTİYACI OLMAYAN BEKLESİN!
Yatırımcıların bugünlerde özellikle kendini koruması lazım ve elinde altın bulunduran yatırımcısı, eğer nakde ihtiyacı yoksa yine 2026 yılını beklemeli. Çünkü 2026 yılında yükseliş yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz.
Ama altın almak isteyen yatırımcı için bugünlerde iyi bir zaman mı? Bence değil. Çünkü teknik bir düzeltme yapmadan bu yükseliş trendi devam ediyor. Mutlaka önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki aylarda tersine bir dönüş olacaktır teknik olarak.
GERİ DÖNÜŞ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR
Ama piyasalarda biraz daha yatırımcının sabır noktasında imtihandan geçtiği bir süreç olduğu için biraz daha sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle altın tarafında orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimiz devam ederken yine bu bir aylık süreç içerisinde yine geriye dönüş beklentimiz devam ediyor.
O düşüşlerin de işte düğün yapacaklar, altın borcu olan, altın almak için fırsat kollayanlar veya yeni eline para geçmiş olanlar için de bir fırsat niteliğinde olacağını düşünüyorum.
Yine Merkez Bankaları alımlarına devam ediyor. Yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Amerika'da hükümet kapalı. Birçok etken var yine altın tarafını destekleyen. Bu kısa vadeyi çok sağlıklı görmüyoruz ve bütün Türkiye'de tüccarlar, kuyumcular alım yapmıyor. Herkes kenarda sadece ekranı izliyor.
2026 DA YÜKSELİŞ YÖNLÜ BEKLENTİMİZ VAR!
Yatırımcılar da bence alım yapmamışsa böyle ekranı izlesin ve sessizce kenarda beklemeye devam etmeli. Ama bu teknik olarak düzeltmeler, düşüşler bittikten sonra yine 2026 yılına ilişkin yükseliş yönlü beklentimiz yine devam edecek."