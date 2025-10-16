İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: 'Eline yeni para geçmiş olanlar...'

GERİ DÖNÜŞ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR

Ama piyasalarda biraz daha yatırımcının sabır noktasında imtihandan geçtiği bir süreç olduğu için biraz daha sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle altın tarafında orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimiz devam ederken yine bu bir aylık süreç içerisinde yine geriye dönüş beklentimiz devam ediyor.