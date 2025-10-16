Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yapmayana cezası büyük! O sürücüler için son gün 31 Ekim!

Eski tip sürücü belgelerini yenisiyle değiştirmek için son gün 31 Ekim! Muğla'da bu süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Vali İdris Akbıyık, şu ana kadar 518 bin 567 Muğlalının yeni tip sürücü belgesi aldığını ancak halen 26 bin 928 vatandaşın bu işlemi yaptırmadığını açıkladı. 31 Ekim tarihlerine kadar eski tip ehliyet yenileme işlemi sadece 15 liraya nüfus müdürlüklerinden yapılabiliyor.

Yapmayana cezası büyük! O sürücüler için son gün 31 Ekim!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 17:33

Valisi Dr. İdris Akbıyık, eski tip sürücü belgelerinin değişimi için son 15 gün kaldığını hatırlatarak vatandaşlara çağrısında bulundu. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, Muğla’da eski tip değişiminin 14 Ekim 2025 itibariyle yüzde 95,5 oranında gerçekleştiğini belirterek; "14 Ekim 2025 itibariyle il genelinde 518 bin 567 bin kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Eski tip sürücü belgesi değişimi için son tarih 31 Ekim 2025 olduğunu vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Bu süre sonrasında sürücü belgesini değiştirmek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kâğıt’ ve ‘hizmet bedeli’ avantajlarından yararlanamayacaklar" dedi.

Yapmayana cezası büyük! O sürücüler için son gün 31 Ekim!

SADECE MUĞLA'DA YENİLETMEYEN DAHA 26 BİN KİŞİ VAR!

Eski tip sürücü belgesi değişiminin en fazla Dalaman İlçesinde gerçekleştiğini belirten Muğla Valisi Akbıyık, "İl genelinde eski sürücü belgesi olan vatandaşlarımızın oranı yüzde 4,94. İlçelerimize göre, Dalaman’da 818, Kavalıdere’de 139, Köyceğiz’de 738, Seydikemer’de bin 26, Fethiye’de 4 bin 374, Yatağan’da 942, Menteşe’de 2 bin 809, Ortaca’da bin 505, Milas’ta 3 bin 429, Marmaris’te 2 bin 682, Ula’da 750, Bodrum’da 6 bin 667, Datça’da bin 49 olmak üzere il genelinde 26 bin 928 vatandaşımızda hala eski sürücü belgesi bulunuyor. Değişim hızı maalesef çok düşük. 1 Kasım tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski tip sürücü belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.

Yapmayana cezası büyük! O sürücüler için son gün 31 Ekim!

İŞTE GEREKEN EVRAKLAR

Sürücü belgesi yeniletme için başvuru sırasında talep edilen evraklar şunlar;

Kimlik Belgesi

Sürücü Sertifikası

Öğrenim Belgesi,

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyanı

Adli Sicil Belgesi.

Yapmayana cezası büyük! O sürücüler için son gün 31 Ekim!
