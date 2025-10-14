Ehliyetsiz sürücü 6 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu

Mersin'de 7 Eylül sabahı 6 işçinin hayatını kaybettiği 12'sinin yaralandığı kazada tedavisi tamamlanıp adliyeye sevk edilen ehliyetsiz sürücü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu'nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi. Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde entübe edilen Ümmü Demir (52) ile Mustafa Uçman'da (66) kazadan 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan sürücü Cemal K. ise taburcu edildi. Taburcu işlemlerinin ardından gözaltına alınan ehliyetsiz 19 yaşındaki sürücünün ifadesi alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan ehliyetsiz sürücü bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.