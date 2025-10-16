Menü Kapat
Devrik lider Esad'ın uyuşturucu kaçakçısı kuzeni yakayı ele verdi

Suriye'nin Lazkiye şehrinde devrik lider Beşar Esad'ın uyuşturucu kaçakçısı kuzeni Nemer Esad yakalandı. Esad'ın beraberinde 3 suç örgütü üyesi daha yakayı ele verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 17:31

İç Güvenlik Güçleri, 'de devrik lider Beşar Esad'ın uyuşturucu kaçakçısı kuzeni Nemer Esad ile 3 örgütü üyesini yakaladı. İç Güvenlik İdaresi'ne bağlı Özel Görevler Birimi tarafından, Lazkiye kırsalındaki Kardaha bölgesinde düzenlenen baskında hiçbir can kaybı yaşanmadan Esad'ın yanındaki 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

LAZKİYE VE TARTUS'TA OPERASYONLAR

İçişleri Bakanlığı kaynakları, söz konusu operasyonların 2025 yılı başından bu yana Lazkiye ve Tartus'ta süren geniş çaplı güvenlik kampanyasının bir parçası olduğunu belirtti. Kampanyanın, savaş dönemi suçlarına karıştığı iddia edilen eski milis unsurlar ve uyuşturucu şebekelerine yönelik halkın artan baskısı sonucu hız kazandığı aktarıldı.

Lazkiye İç Güvenlik Şubesi Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Şubesi ile işbirliği içinde yürütülen bu nitelikli operasyonlar ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için devletin kararlılığını ortaya koymaktadır" dedi.

MAFYA LİDERİ KUZEN İDAM CEZASI ALMIŞTI

Suriye İç Güvenlik Güçleri'nin kaynaklarına göre, 1982 Kardaha doğumlu Nemer Esad yerel çevrelerde uzun süredir "mafya lideri" olarak tanınıyor. Kaynaklarda Esad'ın adam kaçırma, hırsızlık, tecavüz ve silahlı çete kurma gibi çeşitli suçlardan iki kez idam ve üç kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, ancak 1990'larda serbest bırakıldığı belirtiliyor. Yetkililerin açıklamalarında, savaş öncesi dönemde rejim içindeki bağlantılarını kullanarak bölgesinde nüfuz sahibi olan Esad'ın, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması süreciyle birlikte güvenlik soruşturmalarının hedefi haline geldiğinin altı çizildi.

