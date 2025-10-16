Menü Kapat
TGRT Haber
15°
Editor
 | Yasemin Güldemir

Kardeşini katledip evinin altına gömdü! Tam 14 yıl boyunca cesedinin üzerinde yaşadı

Eskişehir'de JASAT Dedektif Timleri kan donduran bir cinayeti ortaya çıkardı. 14 yıldır kayıp olan ve ailesinin 1 yıl önceki müracatı ile her yerde aranan 64 yaşındaki Muharrem Kılınç'ın kardeşi A.K. (61) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kılınç'ın cesedini evinin altına gömen kardeşinin, tam 14 yıldır ağabeyinin cenazesinin üzerinde yaşamaya devam ettiği öğrenildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 17:39

'in ilçesindeki bir kayıp olayının ardından dehşete düşüren bir çıktı. 2024 yılında ailesinin müracaatı ile 2011 yılından beri kayıp olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Muammer Kılınç'ın bulunması amacıyla Eskişehir İl Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 yıl sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde; kayıp şahsın, kardeşi olan 61 yaşındaki A.K. tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

Kardeşini katledip evinin altına gömdü! Tam 14 yıl boyunca cesedinin üzerinde yaşadı

KORKUNÇ CİNAYETİN DETAYLARI ÇÖZÜLDÜ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yeraltı görüntüleme cihazı ve Kadavra Arama Köpeği desteğiyle arama yapıldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda, kayıp şahsa ait zeminin yaklaşık yarım metre altında bulundu. Kılınç'ın cesedinin, battaniyeye sarılı halde olduğu öğrenildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.