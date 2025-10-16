Kardeşini katledip evinin altına gömdü! Tam 14 yıl boyunca cesedinin üzerinde yaşadı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir kayıp olayının ardından dehşete düşüren bir cinayet çıktı. 2024 yılında ailesinin müracaatı ile 2011 yılından beri kayıp olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Muammer Kılınç'ın bulunması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 yıl sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde; kayıp şahsın, kardeşi olan 61 yaşındaki A.K. tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

KORKUNÇ CİNAYETİN DETAYLARI ÇÖZÜLDÜ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yeraltı görüntüleme cihazı ve Kadavra Arama Köpeği desteğiyle arama yapıldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda, kayıp şahsa ait ceset zeminin yaklaşık yarım metre altında bulundu. Kılınç'ın cesedinin, battaniyeye sarılı halde olduğu öğrenildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.