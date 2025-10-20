Çalışanlarından masaj talep eden patron Nusret Gökçe! Anlatılanlar ağızları açık bıraktı

Türkiye'nin ardından dünyaya açılmasıyla beraber birçok ülkede restoran açan Nusret Gökçe son zamanlarda çöküş dönemini yaşıyor. Türkiye'de sosyete kasabı, yurt dışında ise restoran imparatoru olan Gökçe, Bruno Mars'ın paylaştığı videoyla milyonlarca izlenme kazandı şimdi ise milyonlar kaybediyor.

İngiliz basınından Dailymail, 'Salt Bae' hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe'nin hızla büyüyen ve artan şöhretinin sona erdiğini yazdı. İlk başlarda David Beckham, Jason Statham, Naomi Campbell, Snoop Dogg, Lionel Messi ve Donald Trump Junior gibi ünlülerin tanışmak için can attığını artık o eski halinden eser kalmadığı belirtildi.

Nusret Gökçe'nin ABD'deki işletmesi geçtiğimiz yıl 5,4 milyon sterlin zarar bildirdi. 7 Amerikan biftek restoranından geriye ise sadece 2 tane kaldı; Midtown Manhattan ve Miami'deki şubeleri.

''ÇALIŞANLARINDAN MASAJ TALEP EDİYORDU''

Gökçe'nin eski çalışanlarının anlattıkları da onun gözden düşmesinin kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Eski çalışanları onu 'acımasız' ve 'açgözlü' olarak tanımladı. Ayrıca kadın çalışanlarından masaj talep ettiği de iddia edildi.

The Mail on Sunday gazetesi, Nusret Gökçe'nin eski bir çalışanıyla görüştü ve anlattıkları ağızları açık bıraktı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir eski kadın çalışan, Gökçe'nin çalışanlardan çok uzun saatler çalışmasını istediğini ve her şeyin aşırı katı olduğunu, tuvalete giderken bile bunu hızlıca yapmaları gerektiğini anlattı.

''SU İÇTİĞİM İÇİN BAŞIM BELAYA GİRDİ''

Çalışan, ''Bir keresinde su içtiğim için başım belaya girmişti. Tuvalete gitmeniz gerekiyorsa, bunu çok hızlı yapmanız gerekiyordu. Bu kültür ondan geliyordu. Düşmanca ve gözdağı vericiydi. Yemek servisi yapılırken çalışanlardan ayak masajı yapmalarını istemek gibi çok tuhaf isteklerde bulunurdu.'' dedi ve şunları ekledi:

"Kendini çok beğeniyor. Benimle bizzat görüştü ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyip istemediğimi sordu. Herkesin bir özçekim veya imza isteyeceğini düşünüyordu. Çoğu zaman sosyal medyası için içerik çekiyordu. Neredeyse her akşam yemeği vardiyasından sonra, günün sonunda onu bekleyen bir kadın olurdu; çoğunlukla farklı kızlar.''

''HİLELİ ŞEYLER EKLİYORDU''

Restoranlardaki fiyatlara da değinen çalışan, ''Fiyatları yükseltiyor veya daha fazla hileli şey ekliyordu. Bifteklerin üzerine altın kağıt yapıştırıp yüzlerce dolar daha pahalıya satmaya karar verdiler. Sırf ucuz, yenilebilir altın folyoya sarıldığı için.'' dedi.

Haberde, Nusret Gökçe'nin 2023 yılında birkaç davayla karşı karşıya kalması da ele alındı. O dönem Gökçe, Londra'da eski çalışanlar tarafından ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Çalışanlar en ufak bir ihlalde bile anında çalışanları işten çıkaran bir patron için yorucu saatler çalışmaya zorlandıklarını anlattı. New York'ta ise çalışanlar ödenmeyen fazla mesailerden şikayetçi oldu ve yöneticileri bahşişlerini çalmakla suçladı.

''EVE GİT KISA ETEK VE YÜKSEK TOPUKLU GİY''

2019 yılında da eski çalışanlardan Elizabeth Cruz, Manhattan'daki restoranda henüz ilk gününde giydiği, standart üniforması olan 'uzun pantolon, düğmeli gömlek, önlük ve kravat' nedeniyle azarlandığını öne sürdü. Cruz, ''Bana eve gidip kısa etek, yüksek topuklu ayakkabı ve açık bir üst giymemi söyledi.'' diyerek ayrımcılık davası açtı.

İSTİSMARLA YARGILANAN P DIDDY İLE DOSTLUĞU

Nusret Gökçe'nin batışında arkadaşı rapçi P Diddy'nin de payı olduğu öne sürüldü. Skandal iddialarla gündeme gelen Diddy, Gökçe'den 'yakın dostum' diyerek bahsediyordu. 2017’den itibaren onun partilerine katıldı, doğum gününde özel aşçılık yaptı ve sosyal medyada onu, 'gerçek dostum' diyerek övdü.

Ancak 2025’te Diddy, şarkıcı Cassie Ventura’ya uyguladığı 'vahşi istismar' suçlamalarıyla gündeme geldi ve dört yıl hapse mahkum edildi.

Nusret’in hala Diddy’yi takip ediyor olması, sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

''DİKTATÖRÜ BESLEDİ''

Venezuela lideri Nicolas Maduro ile paylaştığı fotoğraf da başını yakan bir başka detay oldu. Venezuela'da birçok kişi karnını zor doyururken Maduro'nun, Gökçe'nin fahiş fiyatlı restoranlarında yemek yemesi protestolara neden oldu. Gökçe, bunları silse de iş işten geçmişti. O dönem senatör olan Marco Rubio da Gökçe'yi ''Venezuelalılar açlıktan ölürken bir diktatörü beslemekle'' suçladı.

NUSRET GÖKÇE'NİN SERVETİ

Nusret Gökçe'nin servetine de değinilen haberde, her biri en az 250 bin sterlin yani 14 milyon TL'yi aşan 2 Rolls-Royce aracı olduğu, bunun yanı sıra yaklaşık 56 milyon TL değerinde araba koleksiyonu olduğu belirtildi. Bu arabaları Dubai ve Miami'de sakladığı ifade edildi. Türkiye'de ise Boğaz'ı turlamak için bir sürat teknesi olduğu bir de özel jeti olduğu yazıldı.

Gayrimenkulleri de kaleme alındı. İstanbul'daki Maçka Palas binası, ünlü bir otelin de yer aldığı mülkte, çatı havuzu, spa ve Boğaz manzarasına sahip, Gökçe'nin kişisel ikametgahı olarak kullanılan gösterişli bir çatı katı dairesi de bulunduğu belirtildi.

Gökçe'nin, Türkiye dışında Yunanistan'ın Mikonos adasında 1,8 milyon sterline tatil evi olarak beyaz badanalı bir villa satın aldığı ve daha sonra tadilat için yaklaşık 850 bin sterlin harcadığı bildirildi.

Son satın aldığı proje ise İspanya'nın İbiza adasında, daireler ve restoranlarla dolu, birinci sınıf bir lokasyonda yer alan, geniş bir 'konut ve yemek kompleksi'. Kompleksin inşaatına 2023 yılında başlandığı ve henüz tamamlanmadığı bildirildi. Ancak tamamlandığında 51 konut birimi, 80 yer altı otoparkı ve dört gurme restoran içerecek; bunlardan biri elbette NusR-et'in bir şubesi olacak.

Bu yılın başlarında satışa sunulan kompleksteki iki yatak odalı bir dairenin fiyatı 1,5 milyon sterlin olarak belirlendi.