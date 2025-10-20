Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Bulunan altın sikkeler sırrı çözdü, yüzlerce yıllık teori çöktü, gerçek ortaya çıktı

Bilim insanları, yüzyıllar önceki gizemi altın sikkelerle çözdü. Hayali olduğu zannedilen imparator, gerçek çıktı. Altınların dolaşıma girdiği tarih baz alındı ve gerçek ortaya çıktı.

Bulunan altın sikkeler sırrı çözdü, yüzlerce yıllık teori çöktü, gerçek ortaya çıktı
Bilim insanları, Romanya'nın batı ve orta bölgeleri yani Transilvanya'da bulunan gizemli altın sikkelerin peşine düştü. Tarihçilerin 'sahte' saydığı altınlar gerçek çıktı. Bu sayede de 'yaşamamış' sayılan Roma İmparatoru Sponsian'ın yaşadığı anlaşıldı.

Bulunan altın sikkeler sırrı çözdü, yüzlerce yıllık teori çöktü, gerçek ortaya çıktı

BBC'nin haberine göre, tam 300 yıl boyunca kitaplarında değişmeyen bilgiler bilim insanlarının araştırması sayesinde gerçekle buluştu.

SPONSİAN ASKERİ LİDERDİ

18. yüzyılda bulunan 4 altın sikkede Sponsian'ın yüzü ve adı yer alıyordu. Uzmanlar, ilk olarak, paraların gerçek olduğunu saptadı. İmparator Sponsian'ın da 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun iç savaşlarla sarsıldığı dönemde, imparatorluktan koparak kendi yönetimini ilan eden bir askeri lider olduğunu ortaya çıkardı.

Bulunan altın sikkeler sırrı çözdü, yüzlerce yıllık teori çöktü, gerçek ortaya çıktı

ALTINLAR GERÇEK

Prof. Paul Pearson, konuya ilişkin açıklamasında, "Artık çok eminiz ki bu sikkeler sahte değil. Sponsian gerçekten yaşamış bir liderdi. Roma'nın çöküş döneminde önemli bir rol üstlenmiş olmalı." ifadelerine yer verdi.

Bulunan altın sikkeler sırrı çözdü, yüzlerce yıllık teori çöktü, gerçek ortaya çıktı

Araştırma ekibi, Sponsian'ın, bugün Romanya toprakları olarak bilinen Dacia bölgesinde hüküm sürdüğünü tespit etti. Bu bölge, Roma'nın merkezinden kopmuş, istilalarla ve iç savaşlarla çevrili bir askeri karakol konumundaydı.

Pearson, "Kanıtlar, Sponsian'ın altın madenleriyle zengin ama dış dünyadan kopuk bir Roma kolonisini yönettiğini gösteriyor" dedi.

Bulunan altın sikkeler sırrı çözdü, yüzlerce yıllık teori çöktü, gerçek ortaya çıktı

Uzmanlar şimdi, Sponsian'ın adını tarihin "gerçek Roma hükümdarları" arasına dahil etmeyi tartışıyor.

