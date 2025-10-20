Menü Kapat
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Altın fiyatları ne olacak, artacak mı son dakika? Uzman isimden kritik uyarı

Ocak 2024’ten bu yana ise fiyat artışı yüzde 95’i geçen altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Vatandaş altın fiyatları ne olacak merak ederken uzman isimlerin uyarılarını da dikkate alıyor.

8 Ekim’de 4.000 dolar eşiğini aştı ve kısa sürede 4.300 doların üzerine tırmanırken vatandaşın gözü fiyatlarının yükselme ihtimaline çevrildi. Günden güne değişen altın fiyatlarıyla beraber artış olacak mı merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Analisti , altın, gümüş, dolar, Euro, petrol fiyatları ve kripto para piyasaları hakkında açıklamada bulundu. Son günlerde artış gösteren altın fiyatlarının ardından yatırımcıların gözü altın fiyatlarının artıp artmayacağına çevrildi.

İslam Memiş, TCMB tarafından perşembe günü açıklanacak olan sonrasında piyasalarda hareketlilik olabileceğine dikkat çekerek "100-150 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor ancak son gelen enflasyon verisinden sonra tablo karışık hale geldi" ifadelerini kullandı.

Uzman isim yatırımcıları uyarırken "Ons altın şu anda 4.236 dolar seviyesinde. Bu hafta 4.200–4.290 dolar aralığına odaklanmalı. 4.200 doların altına sarkarsa 4.130 dolar destek seviyesi olacak" dedi.

ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI, ÇIKACAK MI SON DAKİKA 20 EKİM?

İslam Memiş, perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında hareketlenme olacağını belirtti. Uzman isim "Haftayı ikiye ayırıyoruz: Perşembe gününden önce ve perşembe gününden sonra. Perşembe ve cuma günü piyasalardaki fiyatlar farklı olacak" ifadeleri ile altın fiyatlarını değerlendirdi.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı
