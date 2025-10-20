Altın fiyatları ne olacak, artacak mı son dakika? Uzman isimden kritik uyarı

8 Ekim’de 4.000 dolar eşiğini aştı ve kısa sürede 4.300 doların üzerine tırmanırken vatandaşın gözü altın fiyatlarının yükselme ihtimaline çevrildi. Günden güne değişen altın fiyatlarıyla beraber artış olacak mı merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Finans Analisti İslam Memiş, altın, gümüş, dolar, Euro, petrol fiyatları ve kripto para piyasaları hakkında açıklamada bulundu. Son günlerde artış gösteren altın fiyatlarının ardından yatırımcıların gözü altın fiyatlarının artıp artmayacağına çevrildi.

İslam Memiş, TCMB tarafından perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı sonrasında piyasalarda hareketlilik olabileceğine dikkat çekerek "100-150 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor ancak son gelen enflasyon verisinden sonra tablo karışık hale geldi" ifadelerini kullandı.

Uzman isim yatırımcıları uyarırken "Ons altın şu anda 4.236 dolar seviyesinde. Bu hafta 4.200–4.290 dolar aralığına odaklanmalı. 4.200 doların altına sarkarsa 4.130 dolar destek seviyesi olacak" dedi.

ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI, ÇIKACAK MI SON DAKİKA 20 EKİM?

İslam Memiş, perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında hareketlenme olacağını belirtti. Uzman isim "Haftayı ikiye ayırıyoruz: Perşembe gününden önce ve perşembe gününden sonra. Perşembe ve cuma günü piyasalardaki fiyatlar farklı olacak" ifadeleri ile altın fiyatlarını değerlendirdi.