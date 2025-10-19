Altın fiyatları düştü! Gram altın bu seviyeye geriledi: İşte 19 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, 19 Ekim Pazar gününü düşüşle açtı. Gram altın 5 bin 727,65 TL seviyesine gerilerken, 10 bin 047,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ekim güncel altın fiyatları...

19 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.726,10 TL

SATIŞ: 5.727,65 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.894,00 TL

SATIŞ: 10.047,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.789,00 TL

SATIŞ: 20.094,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.456,00 TL

SATIŞ: 40.004,00 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.250,54 dolar

SATIŞ: 4.251,81 dolar