Altın fiyatları düştü! Gram altın bu seviyeye geriledi: İşte 19 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, 19 Ekim Pazar gününü düşüşle açtı. Gram altın 5 bin 727,65 TL seviyesine gerilerken, 10 bin 047,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ekim güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.726,10 TL
SATIŞ: 5.727,65 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.894,00 TL
SATIŞ: 10.047,00 TL
ALIŞ: 19.789,00 TL
SATIŞ: 20.094,00 TL
ALIŞ: 39.456,00 TL
SATIŞ: 40.004,00 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.250,54 dolar
SATIŞ: 4.251,81 dolar