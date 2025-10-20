Kapıyı hırsız zorluyor sandı, kameradan izleyince şoke oldu! O anlar kamerada

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Arif Acar isimli vatandaş, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Başhemşin Sıraköy mevkiindeki evinin kapısının zorlandığını fark etti. Hırsızlıktan şüphelenen Acar evinin cephesine ve içerisine güvenlik kamerası sistemi kurdurdu. Kapının yeniden zorlandığını fark eden Acar bu kez kayıtları izlemeye başladı. Kaydı izlediğinde kapıyı zorlayan kişinin bir hırsız değil, yiyecek arayan bir boz ayı olduğunu gördü.