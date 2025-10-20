Bolu’da feci kaza! 4 yaşındaki çocuğa araba böyle çarptı: O anlar kamerada

Bolu'da Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde gerçekleşen kaza, geçtiğimiz gün Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanal yolunda karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki H.M.B’ye hızla gelen E.Ç. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı. Ailesi kaza anında şoke olarak çocuğun yanına koştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Bacağı kırılan 4 yaşındaki çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza anı ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.