İzmir'de korkunç kaza! Lastiği patlayınca aracından indi hayatından oldu

İzmir'in Buca yolunda lastiği patlayan bir araca ve yardım için gelen diğer bir otomobile seyir halindeki başka bir otomobil çarptı. Zincirleme kazada lastiği patlayan aracın sürücü Mustafa Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

LASTİĞİ PATLADI ARAÇTAN İNDİ

Sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ateş yönetimindeki 35 BUE 495 plakalı aracın lastiği seyir halindeyken patladı. Bunun üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durdu. Bu sırada, 35 BHR 804 plakalı araç da lastiği patlayan araca yardım etmek için emniyet şeridinde durdu. Ancak Aydın'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 T 81209 plakalı araç, park halindeki araçlara çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme kazada, Mustafa Ateş ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mustafa Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Ateş’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.