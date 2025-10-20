Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İzmir'de korkunç kaza! Lastiği patlayınca aracından indi hayatından oldu

İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Feci kazada lastiği patladığı için aracından inen Mustafa Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 11:50

'in Buca yolunda lastiği patlayan bir araca ve yardım için gelen diğer bir otomobile seyir halindeki başka bir otomobil çarptı. Zincirleme kazada lastiği patlayan aracın sürücü Mustafa Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'de korkunç kaza! Lastiği patlayınca aracından indi hayatından oldu

LASTİĞİ PATLADI ARAÇTAN İNDİ

Sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ateş yönetimindeki 35 BUE 495 plakalı aracın lastiği seyir halindeyken patladı. Bunun üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durdu. Bu sırada, 35 BHR 804 plakalı da lastiği patlayan araca yardım etmek için emniyet şeridinde durdu. Ancak Aydın'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 T 81209 plakalı araç, park halindeki araçlara çarptı.

İzmir'de korkunç kaza! Lastiği patlayınca aracından indi hayatından oldu

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme kazada, Mustafa Ateş ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mustafa Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Ateş’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de korkunç kaza! Lastiği patlayınca aracından indi hayatından oldu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tırların kazası sonrası TEM Otoyolu kitlendi! Metrelerce kuyruk görüntülendi
Kazadan 26 saat sonra bulunmuştu! 110 gün sonra yürek yakan haber
ETİKETLER
#izmir
#trafik
#ölüm
#araç
#kazalar
#Zincirleme Kazası
#Lastik Patlaması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.