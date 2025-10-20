Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Tırların kazası sonrası TEM Otoyolu kitlendi! Metrelerce kuyruk görüntülendi

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde iki tırın çarpışmasının ardından metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. 1 kişinin yaralandığı kaza yeri dron ile görüntülendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
11:07
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
11:07

'nda İstanbul istikametine doğru seyir eden malzeme yüklü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ardından bariyerlere çarparak yan döndü. Bu sırada arkasındaki tır ise yan dönen tıra çarptı.

Tırların kazası sonrası TEM Otoyolu kitlendi! Metrelerce kuyruk görüntülendi

1 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle bir tırın dorsesinde bulunan malzemeler otoyola saçıldı. Kazada tırlardan birinin sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tırların kazası sonrası TEM Otoyolu kitlendi! Metrelerce kuyruk görüntülendi

OTOYOL TIKANINCA METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yola saçılan malzemeleri kaldırma ve yolu tamamen trafiğe açma çalışmaları sürerken, trafik bir süre iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazanın ardından oluşan araç kuyruğu ve ekiplerin çalışmaları havadan dronla görüntülendi.

Tırların kazası sonrası TEM Otoyolu kitlendi! Metrelerce kuyruk görüntülendi
