Tırların kazası sonrası TEM Otoyolu kitlendi! Metrelerce kuyruk görüntülendi

İstanbul
TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine doğru seyir eden malzeme yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ardından bariyerlere çarparak yan döndü. Bu sırada arkasındaki tır ise yan dönen tıra çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle bir tırın dorsesinde bulunan malzemeler otoyola saçıldı. Kazada tırlardan birinin sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yola saçılan malzemeleri kaldırma ve yolu tamamen trafiğe açma çalışmaları sürerken, trafik bir süre iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazanın ardından oluşan araç kuyruğu ve ekiplerin çalışmaları havadan dronla görüntülendi.