Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kazadan 26 saat sonra bulunmuştu! 110 gün sonra yürek yakan haber

Bursa'da devlet hastanesinde röntgen teknisyeni olarak çalışan 27 yaşındaki Yücehan Özkan, Kütahya'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından 26 saat sonra bilinci kapalı şekilde bulunmuştu. Genç teknisyenden acı haber geldi. Yücehan'ın tedavi gördüğü hastanede kazadan 110 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kazadan 26 saat sonra bulunmuştu! 110 gün sonra yürek yakan haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 10:24

'da DEvlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalışan Yücehan Özkan arkadaşını görmek için İnegöl'e giderken geçirdiği ardından 110 günlük yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

KİMSEYE HABER VEREMEDİ

1 Temmuz 2025 Salı günü 27 yaşındaki Yücehan Özkan, Kütahya'daki arkadaşını görmek için İnegöl'den motosikletiyle yola çıktı. Kütahya-Bozüyük yolu yakınında seyir halindeyken Eğnegazi köyü mevkiinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu ağır yaralanan genç, bilincini kaybettiği için kimseye haber veremedi.

Kazadan 26 saat sonra bulunmuştu! 110 gün sonra yürek yakan haber

ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ ŞÜPHESİYLE BULUNDU

Genç teknisyenden uzun süre haber alamayan İnegöl Devlet Hastanesindeki çalışma arkadaşları durumdan şüphelenerek özel araçlarıyla Özkan'ın, gittiği güzergahta arama yaptılar. Eğnegazi köyü civarında yol üzerindeki ağaç dallarının kırık olduğunu fark eden arkadaşları yaralı genci buldu. Kazanın ardından yaklaşık 26 saat sonra bulunan genç teknisyene ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç teknisyen 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Genç teknisyenin ölümü sevenlerini, meslektaşları ve ailesini yasa boğdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalıntı motosikletle kaza yaptı, polis yakaladı
Gaziantep'te feci motosiklet kazaları kamerada!
ETİKETLER
#bursa
#trafik kazası
#hayat kaybı
#inegöl
#Röntgen Teknisyeni
#Çalışma Arkadaşları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.