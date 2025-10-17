Kazadan 26 saat sonra bulunmuştu! 110 gün sonra yürek yakan haber

Bursa'da İnegöl DEvlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalışan Yücehan Özkan arkadaşını görmek için İnegöl'e giderken geçirdiği trafik kazası ardından 110 günlük yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

KİMSEYE HABER VEREMEDİ

1 Temmuz 2025 Salı günü 27 yaşındaki Yücehan Özkan, Kütahya'daki arkadaşını görmek için İnegöl'den motosikletiyle yola çıktı. Kütahya-Bozüyük yolu yakınında seyir halindeyken Eğnegazi köyü mevkiinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu ağır yaralanan genç, bilincini kaybettiği için kimseye haber veremedi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ ŞÜPHESİYLE BULUNDU

Genç teknisyenden uzun süre haber alamayan İnegöl Devlet Hastanesindeki çalışma arkadaşları durumdan şüphelenerek özel araçlarıyla Özkan'ın, gittiği güzergahta arama yaptılar. Eğnegazi köyü civarında yol üzerindeki ağaç dallarının kırık olduğunu fark eden arkadaşları yaralı genci buldu. Kazanın ardından yaklaşık 26 saat sonra bulunan genç teknisyene ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç teknisyen 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Genç teknisyenin ölümü sevenlerini, meslektaşları ve ailesini yasa boğdu.