Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ikinci duruşma! Hakimin talimatıyla salona getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen lisans diplomasına ilişkin davanın ilk duruşmasında hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ikinci duruşma bugün görülecek. İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle duruşma, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan salonunda görülecek.

DURUŞMA SALONUNUN ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında 2’nci duruşmasının görüldüğü Silivri'de bazı partililer ve avukatlar bariyerleri aşıp duruşmanın görüldüğü salona girmeye çalıştı. O anlar basın mensupları tarafından anbean görüntülendi.

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİ

Duruşma öncesi salon değişti. Büyük salona geçilmesi için dilekçe verileceği belirtilirken izleyicilerin içeriye alınmaması durumunda Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaya çıkmayacağı avukatlar da savunma yapmayacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU SALONA ZORLA GETİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu diploma davasına katılmama kararı aldı. CHP’li vekiller ve İmamoğlu’nun ailesi salondan çıktı. Hakim, sanığın(Ekrem İmamoğlu) salona getirilmesi talimatını verdi. Hakimin talimatının ardından İmamoğlu salona zorla getirildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN DİLOMASI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER’e 18 Eylül 2024’te başvuru yapıldı. Bu ihbarın ardından 1 Ekim 2024’te savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu.

Söz konusu şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ve haberler üzerine şubat ayında soruşturma başlattı.

18 Mart 2025’te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 61’inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal edilmesine karar verildi.