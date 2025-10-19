Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

CHP'de 'etek' krizi: 'Yapay zekayla giydirip, sosyal medyadan paylaştılar'

CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu’nda eski milletvekili adayı Baki Çoban şoke eden bir iddia ortaya attı. Çoban, yapay zekayla fotoğraflarına etek giydirildiğini ve sosyal medyada paylaşıldığını öne sürdü. Bu iddianın ardından salonda kısa süreli gerginlik çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 17:16

Yine bir kongresi yine bir kriz... CHP İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, il teşkilatı, partililer ve delegeler katıldı.

CHP'de 'etek' krizi: 'Yapay zekayla giydirip, sosyal medyadan paylaştılar'

YAPAY ZEKAYLA ETEK GİYDİRİLDİ İDDİASI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, faaliyet raporları okunarak mali ve idari konular görüşüldü. Ardından söz alan eski CHP Sivas milletvekili adayı Baki Çoban, mevcut yönetimi eleştirirken, kişisel fotoğraflarının ile değiştirilip etek giydirilmiş şekilde sosyal medyada paylaşıldığını iddia etti.

CHP'de 'etek' krizi: 'Yapay zekayla giydirip, sosyal medyadan paylaştılar'

KISA SÜRELİ GERGİNLİK ÇIKTI

Çoban’ın açıklamaları sırasında salonda kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, mevcut başkan Abdulvahapgazi Doğan bu sözlere tepki gösterdi. Çoban, yapay zeka kullanarak fotoğraflarını bu şekilde değiştirenlerin utanması gerektiğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Seçimde şaibe iddiası CHP'yi karıştırdı!
Cezaevinde bulunan CHP'li Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı
CHP kongresinde gazetecilere çirkin saldırı!
ETİKETLER
#sivas
#chp
#yapay zeka
#kongre
#Fotoğraf İddiası
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.