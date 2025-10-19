CHP'de 'etek' krizi: 'Yapay zekayla giydirip, sosyal medyadan paylaştılar'

Yine bir CHP kongresi yine bir kriz... CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, il teşkilatı, partililer ve delegeler katıldı.

YAPAY ZEKAYLA ETEK GİYDİRİLDİ İDDİASI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, faaliyet raporları okunarak mali ve idari konular görüşüldü. Ardından söz alan eski CHP Sivas milletvekili adayı Baki Çoban, mevcut yönetimi eleştirirken, kişisel fotoğraflarının yapay zeka ile değiştirilip etek giydirilmiş şekilde sosyal medyada paylaşıldığını iddia etti.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK ÇIKTI

Çoban’ın açıklamaları sırasında salonda kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, mevcut başkan Abdulvahapgazi Doğan bu sözlere tepki gösterdi. Çoban, yapay zeka kullanarak fotoğraflarını bu şekilde değiştirenlerin utanması gerektiğini ifade etti.