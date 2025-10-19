CHP kongresinde gazetecilere çirkin saldırı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi’ne giriş yapan il başkan adayı Erdem Arcan’ı görüntülemek isteyen kadın gazeteci, bir partilinin saldırısına uğradı.

PARTİLİLER ARAYA GİRDİ

Olayın ardından gazeteci Erdal Sertel, ilgili kişiye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Sertel’e yönelik saldırı girişiminde bulunuldu. Partililerin araya girmesiyle gerginlik son buldu.

O KİŞİ SALONDAN ÇIKARILDI

Olayı haber alan Arcan, daha sonra Sertel’in yanına gelerek yaşananlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Gazetecilerin talebi üzerine ilgili partili, kongre salonundan çıkarıldı. Bülent Sarı ile Erdem Arcan’ın aday olduğu kongre devam ediyor.