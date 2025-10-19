Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Üniformayla yaptıkları jandarmayı harekete geçirdi! Haince paylaşım gözaltı getirdi

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Jandarma Er üniforması ile videolar paylaşan ve Türk bayrağına ayak basılan bir gönderiyi beğenen şahsı yakalayarak gözaltına aldığını duyurdu.

19.10.2025
19.10.2025
Genel Komutanlığı, sosyal medyada Jandarma Er üniforması ile videolar paylaşan ve Türk bayrağına ayak basılan bir gönderiyi beğendiği tespit edilen D.A. isimli şahsı gözaltına alındığını duyurdu. Komutanlıktan yapılan açıklamada şahsın 10 Ekim'de terhis olduğu, gönderiyi ise 17 Ekim'de beğendiği tespit edildi. Şahsın yaptığı dönemde başka bir suçtan da 6 gün ceza aldığı ortaya çıktı.

Üniformayla yaptıkları jandarmayı harekete geçirdi! Haince paylaşım gözaltı getirdi

"SAYGISIZLIĞA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Jandarma Genel Komutanlığı'nın hesaplarından yapılan paylaşımda şunlar yazıldı:

"Milli Değerlere Saygısızlığa Müsaade Etmeyeceğiz!

Sosyal medya mecralarında, Jandarma Er üniforması ile video çeken ve Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı beğendiği tespit edilen D.A. isimli şahıs Muş ilinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Siber Daire Başkanlığımızca yapılan araştırma neticesinde; https://J.Er olarak askerlik hizmetini yaptığı Ankara İl J.K.lığından 10 Ekim 2025 tarihinde terhis olduğu, Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı terhis olmasının ardından 17 Ekim 2025 tarihinde beğendiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, şahsın askerlik yaptığı esnada başka sosyal medya paylaşımları yapması sebebiyle 6413 Sayılı TSK Kanunu 19. Madde gereğince; 6 gün hizmetten men cezası almış ve yükümlünün askerlik süresi uzatılmıştır."

https://x.com/jandarma/status/1979535612987273460

