Jandarma, vatandaşı heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada

Bolu'da bir dinlenme tesisinde yemek yiyen vatandaş, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu aniden nefes alamaz hale geldi. Durumu fark eden otoyol jandarma personeli, vatandaşa hızlıca müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağlayan jandarma personeli sayesinde vatandaş yeniden nefes alabildi. Olay sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaşın kurtarılma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.